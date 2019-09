La última aparición de Liam Hemsworth en redes sociales fue el pasado 12 de agosto para decirle a sus fans que no hablará con ningún medio sobre su ruptura con la actriz y cantante Miley Cyrus. Esto, a poco tiempo de que el manager de la entrañable ‘Hannah Montana’ pusiera en conocimiento público el término de la relación entre ambos actores.

“Hola a todos Solo una nota rápida para decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente y no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro. Este es un asunto privado y no he hecho, ni haré, ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier cita que se me atribuya es falsa. Paz y amor”, se leía en la publicación.

Luego de varias semanas de silencio, Liam decidió romper el hielo. Nuevamente, hizo uso de su cuenta de Instagram para darle un importante anuncio a sus seguidores. “Emocionado de anunciar una película en la que trabajé llamada Killerman, se lanzará en los Estados Unidos el 30 de agosto. Estoy increíblemente orgulloso del trabajo que todos hicieron en él”, se lee en las primeras líneas de la publicación.

“Fue un honor trabajar nuevamente con mi amigo Emory Cohen, uno de mis actores favoritos, Malik Bader, un director extremadamente creativo e inteligente, y el brillante Ken Seng por su trabajo como Director de Fotografía. Se derramó sangre, sudor y lágrimas de todos los involucrados. La realización de películas independientes siempre es algo difícil de lograr y solo quiero agradecer a todas las personas trabajadoras que ayudaron a que esto sucediera. @killermanofficial”

A través de la instantánea, que ya supera el millón de ‘me gusta’ el actor dejó tranquilos a sus fans, pues hizo notar que se encuentra bien y enfocado en sus proyectos personales.

El fin de la relación

Como se recuerda, a inicios de agosto el manager de Cyrus comunicó a la prensa que el matrimonio de ambos habría llegado a su fin. Esta información habría sido reforzada con las ‘cariñosas’ fotografías que compartió Cyrus junto a la bloguera Kaitlynn Carter, durante unas vacaciones en Italia. Al poco tiempo, se supo que los trámites de divorcio entre Miley y Liam ya habrían empezado. Cabe destacar que la intérprete de ‘The Climb’ aun no ha oficializado su romance con la bloguera en mención.