Liam Hemsworth olvidó por completo a Miley Cyrus. El pasado jueves, el actor australiano fue captado de la mano por las calles de Nueva York con una mujer desconocida. Las imágenes fueron compartidas por el medio TMZ y muestran que el artista ya tendría una nueva pareja.

A pesar que ambos descubrieron la presencia de los fotógrafos del medio estadounidense, Hemsworth no le tomó importancia y, lejos de ocultarse, se dejó captar tomado de la mano con la misteriosa dama.

Después, el actor y su acompañante se sentaron en la terraza de Sant Ambroeus, en el West Village para comer.

Hemsworth, quien hizo una pausa a las grabaciones de la nueva serie en la que trabaja, se separó de Miley Cyrus luego de ocho meses de matrimonio.

Tras varios días del anuncio de la ruptura por parte de Cyrus, Liam decidió pronunciarse.

“Escribí una nota rápida para decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente y no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro. Este es un asunto privado y no he hecho, ni haré, ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier cita que se me atribuya es falsa. Paz y amor”, escribió.