¡Les falló el playback! Thalía y Natti Natasha pasaron incómodo momento | VIDEO

Thalía y Natti Natasha se presentaron en ‘The Forum’ en Los Ángeles para un concierto; sin embargo pasaron un incómodo momento cuando surgió un problema con las pistas musicales, las cuales hicieron que ambas artistas canten en vivo.

Las intérpretes de “No me acuerdo” se mostraron muy enérgicas durante su puesta en escena, hasta que la pista se detuvo y tuvieron que improvisar en vivo.

No obstante, Thalía y Natti Natasha supieron continuar su show sin ningún problema y sorprendieron a los asistentes.

Natti Natasha resaltó la labor del público, quienes con su apoyo ayudaron a las cantantes a sobrellevar la situación: “Así es que se canta... con el corazón, nos falló el sonido pero no ustedes. Gracias @thalia por concederme cantar junto a ti el Himno de las mujeres y, ¿si no me acuerdo? No pasó.”

Algunos de los fans de ambas artistas aplaudieron el esfuerzo de Thalía y Natti Natasha por haber continuado su presentación, mientras otros criticaron el uso del playback.