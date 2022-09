Leonardo DiCaprio ha sabido crear un nombre para él en Hollywood. El exitoso actor, que ha tenido una carrera ecléctica a lo largo de su vida, tiene mucho que enseñar a las nuevas generaciones en lo referente al cine, y parece que desea inculcar su sabiduría a jóvenes con promesa.

Este ha sido el caso con Timothée Chalamet, que ha salido en una gran variedad de proyectos desde su primera aparición en la película de 2017, “Call Me By Your Name”. Según una entrevista dada a Vogue, Chalamet conoció a DiCaprio durante el 2018, cuando recién empezaba a formarse su carrera cinematográfica. En esa reunión, DiCaprio le doy dos consejos muy importantes al joven actor para que tomara en serio para el resto de su carrera.: “Nada de drogas duras ni películas de superhéroes”.

Chalamet encontró el consejo gracioso, sin saber cómo responder a él apropiadamente. Aunque haya cierta verdad, uno podría dudar de la segunda parte del consejo, ya que varios actores llegaron a la fama gracias al cine de superhéroes (por ejemplo, gran número de las estrellas del UCM eran completos desconocidos antes de ser elegidos).

Los dos actores más adelante pudieron compartir escena en la misma película, “Don’t Look Up”, de Netflix; que fue galardonada a varios premios. A pesar del extraño consejo, parece haber funcionado para Chalamet, ya que ha aparecido en varias películas de prestigio a pesar de tener una corta carrera cinematográfica (Call Me By Your Name, Mujercitas, Dune); esperando para aparecer pronto en un spin-off basado en Willy Wonka (de “La Fábrica de Chocolate”), y en la segunda parte de Dune.

"Don't Look Up" fue donde los dos actores compartieron escena. (Foto:Netflix)