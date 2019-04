Lee Min Ho culmina servicio militar obligatorio y fans le dan cálida bienvenida

Después de casi dos años, el actor de 31 años Lee Min Ho ha sido dado de baja del Centro de Bienestar Social Suseo y como era de esperar, sus fanáticos le dieron una cálida bienvenida.

El artista surcoreano Lee Min Ho, alcanzó la fama internacional con su papel en la serie “Boys Over Flowers” (2009) y desde entonces, protagonizó “The Heirs” y “The Legend of the Blue Sea”.

Lee Min Ho inició el servicio militar obligatorio en mayo de 2017, el actor y cantante se desempeñó como trabajador del servicio público debido a que no puede servir como soldado activo por un accidente automovilístico en el que se vio inmerso en 2006.

Al conocer su salida de la base militar, los fanáticos de Lee Min Ho lo esperaron con obsequios y pancartas.

Lee Min Ho, quien lució una camisa blanca, un blazer negro, jeans y una mascarilla negra, saludó entusiasmado a sus seguidores levantando la mano.

Asimismo, el actor y cantante surcoreano agradeció las muestras de cariño al realizar una publicación en Instagram después de casi un año.

Junto a una tierna fotografía de sus regalos y mascota, Lee Min Ho escribió: “Gracias”. Sus miles de fans le dieron la bienvenida y se mostraron emocionados por su retorno.