¿Le dijo fea? Yuri es criticada por ofender a Yalitza Aparicio

La cantante mexicana Yuri estuvo en el ojo de la tormenta en redes sociales debido a unas declaraciones que ofreció en una entrevista en referencia al éxito que está cosechando la protagonista de la película 'Roma', la actriz Yalitza Aparicio .

Durante una entrevista para el programa 'Ventaneando', la cantante manifestó su admiración por la actriz nominada al Oscar debido a su participación en la aclamada 'Roma' de Alfonso Cuarón, pero a muchos no agradó que también se refiriera a su físico.

"Para el prototipo de la gente, del ser humano, es que ¿cómo una persona con este físico? No importa el físico, es el talento el que realmente habla... Mucha gente dice: si estás en Hollywood tienes que estar muy mexicana, pero muy bonita, un cuerpazo… y ella es todo lo contrario, o sea, quiere decir que sí se puede triunfar si tienes talento”, refirió la cantante.

Sus comentarios no fueron del agrado de muchos, quienes la criticaron en las redes sociales por haber insinuado que Yalitza Aparicio no cumplía con los estándares de belleza del mundo de la espectáculo.

Tan solo horas después de la entrevista, durante una conferencia de prensa que ofreció junto a sus colegas del grupo 'Pandora' en la que promocionaban sus próximas presentaciones, un reportero le preguntó sobre estas declaraciones, pero la cantante contestó visiblemente alterada.

"Ay amigo lindo ¿eres periodista?, contéstame tú, ¿eres periodista?, ¿viste bien la nota?… no la viste corazón, un periodista tiene que informarse de lo que va a preguntar, de eso no te voy a contestar porque no vengo aquí a hablar de nadie. Nunca más, y lo voy a decir públicamente, voy a hablar de nadie porque yo soy una mujer cristiana y los cristianos no utilizamos a todos ustedes para destruir a la gente, no señor. El cristianismo no nada más se dice, se vive. Esa pregunta nunca la voy a contestar porque ni es así", declaró la cantante.

Yalitza Aparicio, la actriz de la aclamada 'Roma', ha causado revuelo debido a su sorpresiva nominación al Oscar como mejor actriz, dentro de las 10 nominaciones que ha recibido la película dirigida por Alfonso Cuarón.