Diego Boneta es un actor y cantante mexicano de 32 años que se hizo sumamente popular a nivel mundial por su interpretación de Luis Miguel, ícono de la música de México. Precisamente, el actor confesó en el podcast ‘Creativo’ que recurrió a apoyo psicológico para poder dejar ir a su personaje, pues se había involucrado con él a tal punto que lo copiaba fuera de la actuación.

Boneta confesó que se ‘mimetizó' con Luis Miguel profundamente: “De repente, inconscientemente, cuando me tocaba pedir unos tacos, lo hacía con la voz de Luis Miguel. Mis amigos me decían aquí no eres Luis Miguel”, le precisó el actor a Roberto Martínez.

Además, Diego confesó que incluso su apariencia física le parecía haber variado para asemejarse más al ‘Sol de México’. Luego de la primera temporada de la serie de Netflix del famoso cantante, el actor comenzó a fusionar aspectos de su personalidad con su personaje.

En esa línea, Boneta se percató del problema y decidió buscar apoyo profesional para superar la crisis en la que se encontraba: “Fue un proceso de meses para soltar a Luis Miguel y encontrar a Diego Boneta. Tomé terapia para volver a mí”, acotó el actor. Sin duda, es un profesional que se involucra con su trabajo de manera transversal.

VIDEO RECOMENDADO