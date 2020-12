Laura Zapata es una de las actrices más famosas de México, ya que tras su papel de Malvina en “María Mercedes” se convirtió en una de la más malas de la televisión, así que desde ese momento fue la intérprete preferida para ser la antagonista de los melodramas.

Pero más allá de su gran talento, su carrera también se ha visto empañada por sus comentarios, así que esto la ha involucrado en diversas polémicas. Una de las más conocidas es el lamentable secuestro que vivió al lado de su hermana Ernestina en 2002.

Hace unos días en una entrevista con el programa Ventaneando , Zapata rememoró algunos pasajes de este terrible momento. La famosa aseguró que algunos miembros de su familia no quisieron pagar su rescate y también le generó una pelea interminable con su hermana Ernesta Sodi.

Laura Zapata y su hermana Ernestina Soli fueron secuestradas en el 2002 (Foto: Televisa)

SU MALA RELACIÓN CON ERNESTINA

Laura Zapata contó que su familia se fracturó después del secuestro y que a pesar de que según ella hizo todo por salvar a Ernestina, ella culpa a Zapata de su secuestro en su libro “Líbranos del Mal”.

“Por mí no pagaron un centavo, ni Thalía ni nadie. El distanciamiento vino cuando yo pretendía hacer una obra de teatro y me lo prohibieron, Thalía no quería que nada se hiciera público”, aseguró Zapata, quien en el 2005 presentó en México la obra teatral Cautivas, basada en su recuento del secuestro.

Las hermanas Laura Zapata, Thalía y Ernestina Sodi en una foto familiar (Foto: Thalía / Thalía)

Después del secuestro, Ernestina Sodi mencionó que Laura estaba coludida en este lamentable hecho, razón por la que la liberaron antes y no pidieron rescate, esto desató la separación de las hermanas. En El minuto que cambió mi destino, Zapata habló al respecto.

“Ernestina no se recuperó de esta experiencia, ella me dijo un día que ya no estaba secuestrada y que debía darle vuelta a la hoja, pero no. Me dediqué a asimilarlo, a entenderlo (…), ella mintió cuando dijo esto (que Laura Zapata estuvo involucrada en el secuestro). Cuando salí del cautivero me dediqué a luchar a sacarla del cautiverio”, mencionó.

Hasta el día de hoy sigue la pelea entre Laura Zapata y Ernestina Sodi, al parecer, no hay tregua entre las hermanas.

