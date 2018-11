Laura Zapata arremete contra el papá de Thalía: "Yo a ese, lo pondría en el infierno"

"Yo a ese, lo pondría en el infierno". Este fue el contundente deseo de Laura Zapata, actriz mexicana y media hermana de la famosa Thalía, sobre su padrastro, Ernesto Sodi.

La villana de las telenovelas aztecas recordó que, para cuando su madre contrajó matrimonio con el papá de Thalía, ella tenía 3 años y el nuevo compromiso de su progenitora no la quería.

"No me quería desde niña. Era una persona con unas fobias muy gruesas y que cortaba cables de teléfonos y que no quería ruidos" , sostuvo a People en Español.

Vea también Nicki Minaj le envía mensaje de aliento a Tekashi 6ix9ine | VIDEO

También recordó al papá de Thalía como una persona abusiva y alcohólica, y que jamás le permitió estar con su madre, por lo que fue criada por su abuela Eva Mange.

"Cuando yo tenía 3 años, mi mamá me dejó con mi abuela. Yo creo que una niña siempre piensa en que dónde está su mamá y quiere estar con su mamá. Ella (su madre), cuando me dio a luz, era muy chica y de repente se casó con una persona espantosa, que le dijo 'no, niña no", comentó.

Transcurridos los años, la artista concluyó en que irse a vivir con su abuela, fue un regalo que su madre le dio.

"Ahora, me doy cuenta que fue un regalo que mi madre me dio en la vida, el de no estar en ese lugar porque fui educada completamente diferente", precisó la histrión.

TE PUEDE INTERESAR: