En un sorprendente desarrollo del episodio 13 de ‘MasterChef Celebrity’, la exconductora peruana Laura Bozzo decidió abandonar el concurso culinario por voluntad propia, a pesar de ser una de las competidoras más destacadas.

En el reciente episodio, Laura Bozzo fue designada como capitana del equipo azul, integrado por Rossana Nájera, Ferka y Ernesto. El desafío consistía en preparar una parrilla argentina, una tarea que puso a prueba las habilidades de todos los participantes. Sin embargo, surgieron tensiones cuando la conocida ‘Abogada de los pobres’ sufrió una quemadura en la mano que le impidió colaborar efectivamente en el reto, generando molestia entre sus compañeros.

Aunque la primera receta fue completada por todos los concursantes, antes de iniciar la preparación del segundo platillo, Laura Bozzo pidió la palabra para anunciar su salida del programa. Entre lágrimas y visiblemente afectada, explicó que el dolor en su mano era insoportable y que las tensiones de la competencia le estaban pasando factura.

“Estoy con un estrés muy fuerte, la mano me late permanentemente, no puedo tolerar más esta situación de dolor, energías negativas y frustración constante. Primero quiero darle las gracias a mis chefs, los llevaré en el corazón toda la vida. Se va uno de los demonios. No puedo más”, declaró la conductora peruana, causando sorpresa y tristeza entre sus compañeros y el jurado.

Llamó hipócritas a sus compañeros

En un sorprendente giro de eventos, Laura Bozzo decidió abandonar el exitoso programa 'MasterChef Celebrity'. La polémica presentadora peruana explicó que su salida se debió a la necesidad de cuidar su salud mental, afectada por los constantes conflictos con otros participantes del show.

“Yo ya había colapsado emocionalmente porque no era yo. Llegué a ser una persona agresiva, en la que me miraba y decía ¿esa soy yo?”, comentó Bozzo detrás de cámaras, revelando el impacto emocional que las tensiones en el set habían tenido sobre ella.

Antes de partir, Bozzo envió un contundente mensaje a algunos de sus compañeros, optando por no despedirse de ellos con un abrazo. “He aprendido mucho de la maldad de los seres humanos en este programa, no se puede ser tan hipócritas. Yo no soy una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Solamente le tiran piedras a los árboles que dan frutos. A quien le molesta mi brillo, que se ponga anteojos”, sentenció.

El mensaje de Bozzo no quedó solo en palabras detrás de cámaras. La presentadora llevó su sentir a las redes sociales, usando Twitter para expresar su decisión de manera más clara.

“En esta vida uno tiene que escoger sus batallas y no perder el tiempo, por eso decidí abandonar MasterChef Celebrity. Primero está mi salud, me dolía muchísimo la mano, pero más allá de eso la energía negativa de los hielitos hipócritas”, publicó, refiriéndose directamente a compañeros como Ferka Quiroz, Jawy Méndez y Ernesto Cázares.





