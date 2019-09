Le dijo de todo. La conductora Laura Bozzo no se quedó callada y dejó un contundente mensaje a Yolanda Andrade, quien confirmó que hace 20 años se casó con Verónica Castro.

La conductora peruana aprovechó un espacio en el programa ‘El Gordo y la Flaca’ de Univisión para dedicarle unas fuertes palabras a Yolanda Andrade, a quien calificó de “traidora” y “don nadie”.

“No puede ser posible que por una desubicada, que es como los reptiles -ese tipo de gente que te ataca por la espalda-, como Yolanda Andrade, se vaya a retirar de la vida artística”, dijo.

Para Bozzo, Andrade solo desea ganar atención a costa de la protagonista de ‘La Casa de las Flores’. "No existes ni vas a existir porque las maldades acá se pagan. Karma es karma, tú has actuado mordiéndole la mano a una persona que en determinado momento de tu vida, cuando estabas padeciendo por una serie de adicciones, te dio la mano, te quiso apoyar y así le pagas”.

"No vas a pasar a la historia como la que sacó a Verónica Castro de la vida artística, no. Vas a pasar a la historia como la traidora, como la que acuchilla a una persona que dice querer, que dice haber amado. El que ama no hace daño”, continuó.