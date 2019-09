El próximo 14 de noviembre, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, se desarrollará la ceremonia de los Latin Grammy o Grammy Latino 2019 y para calentar los motores se conoció la lista de nominados.

Y entre ellos destacaron talentosos peruanos. El percusionista peruano Tony Succar está nominado por su disco "Más de mí" a Álbum del año, Mejor Álbum de Salsa, Mejor Canción Tropical y Productor del Año”.

“Aun no lo puedo creer he estado intentando de postear algo pero no he podido porque estoy saltando hasta el techo. Es más que un honor, esto no es sólo mi nominación, pero de toda la gente que participaron en este gran disco”, escribió Tony en Instagram tras conocer la noticia.

Gian Marco está nominado a Mejor Álbum Cantautor por su disco "Intuición". El peruano también se manifestó en Instagram, donde publicó un extenso mensaje.

“Agradecido infinitamente a @latingrammys por esta nueva oportunidad de estar nominado. Las nominaciones siempre te dan la oportunidad de darle más luz a un álbum y llevarlo a más gente. La ilusión de llevarme el premio siempre está. Felicidades a todos los nominados y a seguir disfrutando de esta hermosa carrera. Que viva la música”, escribió.

Mientras que Eva Ayllón, además del Premio a la Excelencia que recibirá, está nominada a Mejor Álbum Folclórico por "48 años después".

“Qué lindo despertar con esta maravillosa noticia. Estamos nominados al #GrammyLatino con "48 años después" Gracias @latingrammys Gracias a todos los que forman parte de esta producción. Gracias #Perú”, dijo la intérprete de “Mal paso” en Instagram.

Por su parte, Septeto Acarey ha conseguido una nominación por su álbum “La llave del son” a Mejor Álbum Tropical Tradicional. Del mismo disco, la canción que ellos interpretan junto a Luis Enrique también está nominada a Mejor Canción Tropical.