“No había forma de condenar a ‘Jony’”. Desde Buenos Aires, la modelo paraguaya Larissa Riquelme rompió su silencio para defender a capa y a espada a su pareja, el exfutbolista Jonathan Fabbro, que fue sentenciado a 14 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante de su propia ahijada menor de 13 años.

En diálogo con Perú21, la ‘Novia del Mundial Sudáfrica 2010’, contó que fue muy “humillante y aberrante” esta condena a su novio, por eso se desmayó en el momento de la lectura de la sentencia.

“Yo había donado sangre un día antes y con toda la presión que tenía por el juicio, me sentí muy mal en el momento de la sentencia. Yo no entendía el circo que se estaba armando, fue humillante y aberrante. Antes me tapaba la boca para no hablar, pero ahora ya no me importa nada”, dijo la modelo a través del hilo telefónico.

Estos días para Larissa han sido muy agotadores y críticos, pero los mensajes de aliento de sus seguidores la animaban. Ella asegura que no se detendrá hasta demostrar la inocencia de Jonathan Fabbro, con quien ya tiene más de ocho años de relación.

“Yo seguiré apoyándolo porque sé realmente qué tipo de persona es y también sé la calidad de familia que tiene. Nosotros no lo vamos a dejar solo en estos momentos que más nos necesita. Demostraré su inocencia”, sostuvo la modelo.

CUENTA LOS HECHOS

Ya más recuperada después de ese jueves 29 de agosto donde los llantos y gritos se apoderaron de los familiares de Fabbro por su sentencia, Larissa Riquelme narró los pormenores que dijeron los jueces.

“Los chats no fueron determinante para la condena de ‘Jony’. De las 14 causas que se le imputó, ninguna pudo ser comprobada porque el himen de la niña estaba intacto y ella dijo —en sus declaraciones pasadas— que no hubo sexo oral. Y en el día del juicio, los jueces determinaron que no hubo violación ni acceso carnal, sino manoseo y su sentencia fue por abuso sexual ultrajante grave por el parentesco y corrupción de una menor de edad, pero no había pruebas", refirió.

“En cinco días los jueces tienen que mostrar cuáles son los hechos de abusos por lo que sentenciaron a ‘Jony’”, agregó.

La novia del exfubolista de Boca Juniors cree que la justicia procedió mal por dar una fallo sin poder comprobar con certeza. “No hay justicia, si lo hubiera sería otra la historia y los padres de esta nena estarían presos. Todo están viviendo del dinero de Jony”, precisó.

LA MADRE DE LA MENOR SE PRONUNCIA

Según la madre, la ahora adolescente de 13 años “está muy triste, su gran miedo era lo que le pasará a él, porque lo amábamos. Era una persona que en la familia lo amábamos y todo esto es muy doloroso. Es un dolor que nos va a acompañar toda la vida”.

“No hay alegría, solo tranquilidad. Mi hija es una valiente porque habló. Solo quiero ir a casa a abrazarla. Todo es muy doloroso”, declaró entre sollozos Marta, la mamá de la niña presuntamente abusada entre los 5 y 11 años, tras escuchar la sentencia.

La querella contra el deportista había requerido 24 años de cárcel, mientras que la defensa pidió la absolución y anticipó que apelará el fallo. “La sentencia no está firme y hay un largo camino que recorrer. Pretendo conocer los fundamentos y ahí poder apelar”, declaró a la prensa el abogado de Fabbro, Federico Albano.

Madre de la menor llora al momento de escuchar el fallo de 14 años de prisión contra Fabbro. (Foto AFP)