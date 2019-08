Lana Rey rinde homenaje a las víctimas de los tiroteos en EE.UU. en su nueva canción

La cantante estadounidense Lana Del Rey compartió en su cuenta oficial de Instagram la emotiva canción que escribió luego de los trágicos tiroteos que el pasado fin de semana causaron 31 víctimas mortales en El Paso (Texas) y Dayton (Ohio)

"Looking for America" ("Buscando a América", en español) es el nombre que lleva el tema musical dedicado a todas las personas que perdieron su vida en el lamentable ataque.

Según explicó Lana Del Rey, la canción fue difundida en sus redes sociales apenas 20 minutos después de ser grabada.

"Sé que no soy una política y no estoy tratando de serlo, así que discúlpenme por tener una opinión, pero a luz de todos los tiroteos masivos y de los que ocurrieron en los últimos días —que realmente me afectaron a nivel celular—, solo quería publicar este vídeo, (...) espero que les guste", se lee en el mensaje que acompañó a su publicación.

El post de Lana alcanzó a tener más de un millón de reproducciones en solo un día. Sus fanáticos le mostraron su apoyo y aplaudieron su gesto.

"Sigo buscando mi propia versión de América, una sin armas, donde la bandera flamee libremente. Sin bombas en el cielo, solo fuegos artificiales", dice parte de la letra del nuevo tema de la cantante.

Como se recuerda, el pasado 3 de agosto Patrick Crusius, de 21 años, irrumpió a tiros en un centro comercial de la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas, y provocó una masacre que dejó 22 personas fallecidas y otras 24 resultaron heridas.

Y horas después, en Dayton, Ohio, un pistolero, de 24 años, abrió fuego frente a un bar matando a nueve personas y provocando 27 heridos.