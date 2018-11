Natalia Lafourcade realizó un polémico gesto durante los premios Grammy Latino 2018 cuando Maluma ganó su primer Grammy en la categoría ‘Mejor Álbum Vocal Pop’ por su disco ‘F.A.M.E’. Es por ello que durante una reciente entrevista recalcó no estar en contra del artista.

La intérprete de “Lo que construimos” previamente había señalado a través de sus redes sociales que respetaba el trabajo de Maluma y que no tenía ningún tipo de animadversión por el cantante.

Sin embargo, esto pareció no haber calmado a diversos usuarios, quienes continuaron hablando sobre su peculiar gesto; razón por la cual Natalia Lafourcade en una entrevista con el programa ‘Suelta La Sopa’ de Telemundo, hizo hincapié en la situación con Maluma tras ser cuestionada.

“Ay no, yo no tengo ningún problema con don Maluma. A Maluma baby se le quiere […] Cero, no tengo ningún problema con el señor Maluma, por Dios”, señaló Natalia Lafourcade.

La cantante además señaló no haberse contactado con el artista colombiano luego del incidente, pues no considera que Maluma se haya tomado a mal su expresión; asimismo, dijo que la música es para todos los gustos.

Vea también Miss España quiere ser madre y le llueven las críticas | VIDEO

“Qué viva la diversidad. Qué viva la música. Como dice mi padre, hay música buena y música mala. Hay a quien le gusta el reguetón y hay a quien no le gusta y eso está bien”, expresó Natalia Lafourcade.

Cabe señalar que hasta el momento Maluma no se ha pronunciado ante el suceso.



TE PUEDE INTERESAR: