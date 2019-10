La cantante Lady Gaga pasó un terrible momento tras protagonizar una aparatosa caída mientras se encontraba presentado su espectáculo ‘Enigma’, en Las Vegas. El accidente fue captado por sus fans, quienes pasaron un gran susto al pensar que se encontraba herida.

En medio del show, la intérprete de ‘Poker Face’ invitó a subir al escenario a uno de los espectadores. Una vez arriba, y mientras bailaban uno de sus éxitos, la cantante saltó sobre el joven. El acto lo tomó por sorpresa y al no calcular bien sus pasos, ambos cayeron al suelo.

A pesar de la abrupta caída, tanto Gaga como el joven invitado (identificado como Jack) no resultaron heridos. Sin embargo, el hecho no dejó de preocupar a los fans de Stefani Germanotta (su nombre real), pues, como es de conocimiento público, sufre de fibromialgia. Pese a lo ocurrido, la cantante, junto al admirador cantaron juntos su tema Million reasons.

“No te preocupes estamos bien. No es tu culpa. ¿Podrías prometerme algo?; ¿Puedes olvidar lo que acaba de pasar?", le dijo Gaga al joven, quien dejó ver su angustia tras el accidente. Acto seguido, se dirigió a su público para pedirles que no se preocupen por ella. “Todo está bien. Lo único que no está bien es que necesitamos unas escaleras en el maldito escenario para que pueda volver”, enfatizó.

En el 2017, Lady Gaga anunció a los medios que fue detectada con fibromialgia, enfermedad crónica que provoca agudos dolores de cuerpo a quienes la padecen. "Hay algo dentro de mí que cree que el dolor es un micrófono… Y el dolor no me hace ningún bien a menos que lo transforme en algo que lo sea”, comentó entre lágrimas durante la conferencia de prensa, que realizó para hacer público su mal.