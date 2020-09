Lady Gaga se ha caracterizado por ser una artista camaleónica que siempre asume retos y sorprende a sus fans. Ahora, han resurgido los rumores en torno a su posible ingreso al Universo Cinematográfico de Marvel con un icónico personaje de los “X-Men”.

Según reveló el portal We Got This Coveded, la franquicia de Marvel ha puesto sus ojos sobre la intérprete de “Bad Romance” y “Stupid Love” para el papel de “Emma Frost” en su próxima película de “X-Men”.

Emma Frost, quien también es conocida como “La Reina Blanca” es un mutante con poderes psíquicos, además de poder transformar su cuerpo en diamante. También es conocida por ser la eterna rival de Jean Grey y amante de Cíclope en el universo de los cómics de Marvel.

Cabe señalar que esta posible participación en “X-Men” no es el único acercamiento que tendría Lady Gaga con Marvel, ya que la también compositora y actriz estaría negociando prestar su voz a uno de los personajes de “Guardianes de la Galaxia”.

Como se recuerda, Lady Gaga acaba de triunfar en la gala de los MTV Video Music Awards. La cantante neoyorquina se llevó 5 galardones y causó alboroto con sus extravagantes mascarillas muy fieles a su estilo.

Por el momento ni Marvel Studios ni Lady Gaga se han pronunciado al respecto de los rumores. La cantante recientemente ha estado enfocada en su carrera musical y estrenó el disco “Chromatica”.

