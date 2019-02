Los amores de Lady Gaga: La historia de cada uno de ellos

Lady Gaga , la ganadora del Oscar está en el ojo de la tormenta por los diversos comentarios que se han dado con respecto a una relación que tendría con el actor y director Bradley Cooper luego de interpretar la película “A Star is Born”. Estos rumores se incrementaron cuando la cantante le puso fin a su compromiso con Christian Carino.

La intérprete de “Shallow” y el representante comenzaron a salir en febrero de 2017, pocos meses después que le puso fin a su relación de cinco años con el actor Taylor Kinney de “Chicago Fire”.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, como es su verdadero nombre, nació en Yonkers, Manhattan, Nueva York, el 28 de marzo de 1986. Lady Gaga, como es su nombre artístico es una cantante, compositora, actriz, productora, bailarina, activista y diseñadora de modas.

Al parecer la artista tendría todo en la vida, aunque el amor le ha sido esquivo por las infidelidades de algunas de sus ex parejas o la decisión de seguir soltera y dedicarse a su carrera artística. En esta nota te contaremos todo sobre los amores de la intérprete de “Shallow”.

LADY GAGA Y ROB FUSARI

La relación termino mal y en demandas judiciales.

Lady Gaga tuvo una relación con su ex productor Rob Fusari mientras él estaba supuestamente comprometido y viviendo con su novia.



Pero ese amorío tuvo un final desastroso, ya que Gaga decidió dejarlo y cuándo empezó a triunfar en la música, el productor la demando por 20 millones de libras alegando que co-escribió algunos de sus éxitos e incluso eligió su nombre artístico.

LADY GAGA Y LUC CARL

Lady Gaga y Luc Carl tuvieron una relación desde el 2005 hasta el 2011.

Lady Gaga y Luc Carl empezaron su relación cuando la artista aún no era conocida, y durante el ascenso a la fama de ésta mantuvieron una relación tempestuosa con momentos de separación y reencuentro que duró desde el 2005 al 2011.



La pareja pensó en matrimonio y por muchos meses planearon este momento que al final no se concretó, ya que en mayo del 2011 decidieron terminar la relación que evidentemente no era la más saludable.



LADY GAGA Y SPEEDY GONZALES

Lady Gaga y Speedy Gonzales eran amigos de años y decidieron formalizar su relación en el 2009.

Lady y Speedy empezaron a salir en abril del 2009, la pareja gritó su amor a los cuatro viendo cuando se dejaron ver muy acaramelados en Hawai. Esta relación inició cuando la cantante le había puesto fin, una vez más, con su ex novio Carl.



Ellos eran amigos desde hace muchos años, así que decidieron dar el gran paso y pasar de la amistad al amor y parecía que todo le iba a ir bastante bien, pero la relación no duró mucho tiempo, ya que Lady Gaga aún seguía enamorada de Luc Carl.



LADY GAGA Y MATTHEW WILLIAMS

Matthew Williams fue director creativo de la Casa Gaga y tuvieron una relación muy corta en el 2008.

Lady Gaga y Matthew Williams tuvieron una relación laboral y de amor. Él fue el director creativo de la Casa de Gaga desde el 2008 hasta el 2010. Ellos tuvieron una corta relación de tan solo un par de meses durante el 2009.

LADY GAGA Y TAYLOR KINNEY

La pareja estuvo junta desde el 2011 y tuvieron una relación de casi cinco años, se comprometieron pero finalmente el amor se acabó. (AFP)

Fue en el 2011 que Lady Gaga grabó el videoclip “You And I” y es ahí donde conoció a Taylor Kinney. La pareja no empezó su relación con pie derecho, ya que cuando se vieron por primera vez, fue en la grabación del video y él la besó sin su consentimiento y lo golpeo, luego volvió a pasar pero esta vez, la cantante, ya no se molestó.



Desde ese momento comenzaron a salir juntos y un tiempo después la gente se comenzó a preguntar qué estaba sucediendo, los paparazzi los seguían constantemente y los fotografiaban juntos en un sinfín de eventos y aunque al principio mantuvieron su noviazgo un tanto secreto, no pasó mucho tiempo para que la verdad saliera a la luz.



La pareja se comprometió en el 2015, pero no se concretó el matrimonio, ya que decidieron ponerle fin a su relación luego de más de cinco años.



LADY GAGA Y CHRISTIAN CARINO

Lady Gaga decidió romper con su compromiso y ponerle fin a su relación con Christian Carino luego de tres años de estar juntos. (AFP)

El último novio de Lady Gaga fue el representante Christian Carino, con el que mantuvo una relación de tres años. La cantante anunció su compromiso en octubre del 2018.



La pareja comenzó a salir en febrero de 2017. Ello se hicieron muy cercanos, además, asistieron juntos a las ceremonias de los Globo de Oro y los Premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos en Los Ángeles de aquel año.



La relación duro alrededor de tres años, pero antes de los Premios Oscar 2019, Lady Gaga decidió poner fin a su compromiso con Christian Carino.