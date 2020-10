A mediados de septiembre de 2017, Lili Estefan anunció públicamente que se estaba separando de su esposo, el empresario Lorenzo Luaces, luego de 28 años de matrimonio y dos hijos fruto de la unión: Lorenzo y Lina. Ha tenido que pasar más de tres años, para que la presentadora de televisión rompa su silencia y cuente los detalles de su divorcio.

Muchos meses después de haber hecho pública su separación, Lili Estefan fue entrevistada por su compañera, la periodista Tanya Charry, y afirmó que el padre de sus hijos fue captado con otra mujer y ambos fueron chantajeados con las imágenes. En dicho entrevista la también modelo reveló que compraron las fotografías para no comprometer el bienestar de sus hijos. Desde entonces no volvió a tocar más el tema. Hasta ahora.

Por primera vez, la sobrina de Gloria Estefan habló abiertamente de ese difícil momento de su vida en su nuevo show “Red Table Talk: The Estefans”, que se estrena este 7 de octubre en Facebook Watch y que es conducido por ella junto a Gloria Estefan y la hija de esta, Emily. ¿Qué dijo? ¿Cuáles son sus revelaciones? A continuación los detalles.

Muchos meses después de haber hecho pública su separación, Lili Estefan fue entrevistada por su compañera, la periodista Tanya Charry, y afirmó que el padre de sus hijos fue captado con otra mujer (Foto: Instagram)

¿POR QUÉ LILI ESTEFAN Y LORENZO LUACES SE DIVORCIARON?

En el episodio de estreno de su programa, Lili Estefan habla sobre su separación, que comenzó en 2017 después de que su esposo fuera fotografiado con otra mujer. “[Era] Mi aniversario 20 en Univision, mi esposo me protegía, él era un hombre realizado, tuvimos dos hermosos hijos y yo estaba celebrando mis 25 años de casada, en verdad creía que tenía una vida perfecta. Estaba tan equivocada y nunca lo vi hasta ese momento”, confesó.

“Eres leal a ese hombre en todo momento, él pasa por el infierno y regresa y tú estás ahí, apoyas, construyes, amas”, dice Lili en el video de promoción. “Y luego, al final, piensas: ‘¿Por qué eliminaron mi puesto?’”, agregó.

Por otro lado, hace unos meses, durante la entrevista con Chiquinquirá Delgado en el programa “El Break de las 7” Lili Estefan contó cómo su entonces esposo le reveló su infidelidad: “Un paparazzi me encontró con otra mujer y están pidiendo 200,000 dólares por las fotografías”, relató. También reveló que si se hubiera tratado de una infidelidad aislada su matrimonio hubiera seguido.

En el episodio de estreno de su programa, Lili Estefan habla sobre su separación, que comenzó en 2017 después de que su esposo fuera fotografiado con otra mujer (Foto: Univision)

Asimismo, la presentadora cubana recordó cómo fue el anuncio. “A mí la vida me cambió en septiembre 11 de 2017, saliendo del huracán Irma me entero de lo que está pasando y de ahí para allá, no tuvimos chance de salvar la familia, de salvar el matrimonio, no se pudo y eso conlleva un proceso muy fuerte. Sin embargo, en esta pandemia yo encuentro como que ya nadie quiere darme un consejo, ya nadie tiene que decirme”, dijo.

“Firmé el divorcio en enero y todo mundo me decía ‘ahora sí, este va a ser tu año’ y aquello era una presión […] Las cosas pasan cuando menos te lo imaginas y este año ha sido todo lo opuesto de lo que me imaginé”, agregó.

Al final de la entrevista, Lili Estefan dejó claro que no piensa en el amor por el momento: “Llevé muchos años con un hombre al lado, creo que por primera vez me voy a dar mi tiempo sola”, sentenció.

En 2017, Lili Estefan anunció públicamente que se estaba separando de su esposo, el empresario Lorenzo Luaces (Foto: Instagram)

VIDEO RECOMENDADO

Laura Bozzo en el programa “El Gordo y la Flaca”

Laura Bozzo en el programa "El Gordo y la Flaca"