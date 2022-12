El cantante de salsa Ubaldo ‘Lalo’ Rodríguez fue encontrado muerto hoy en el Residencial Sabana Abajo, en la ciudad puertorriqueña de Carolina, alrededor de las 3:00 PM. Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte, según informa Telemundo.

Una llamada al 911 alertó de la presencia de un cuerpo que luego fue identificado por un familiar del cantante. El salsero, conocido por éxitos como ‘Ven, devórame otra vez’, tenía 64 años y en noviembre había ingresado al hospital tras ser hallado en “estado catatónico”, de acuerdo a varios medios.

Hace unas semanas, Rodríguez se dirigió a sus fanáticos por medio de un audio que fue difundido por Wapa.TV de Puerto Rico, afirmando que se encontraba en recuperación luego de estar hospitalizado.

“Este es Lalo Rodríguez, enviándole un saludo a todos mis fanáticos amigos. Todas las personas que han estado preocupadas por mi salud, me comunico para decirles que ya no estoy intubado, estoy en recuperación y prontamente me verán en video para que vean que estoy bien... agradezco todas las muestras de cariño y toda la preocupación. Los quiero mucho, Dios los bendiga”, expresó en esa oportunidad.

Como se sabe, Rodríguez comenzó su carrera de adolescente, pues a sus 12 años se unió como cantante en la orquesta Tempo Moderno y a los 16 años formaba parte de la orquesta de Eddie Palmieri. Además, compartió escenario con Machito y Tommy Olivencia.

Entre sus éxitos más reconocidos se encuentran ‘Ven, devórame otra vez’, ‘Máximo chamorro’, ‘Tristeza encantada’ y ‘Tú no sabes querer’, entre otros.

