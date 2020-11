Eleazar Gómez , actor de Televisa se encuentra recluido en el Reclusorio Varonil Norte mientras duran las investigaciones debido a la denuncia interpuesta por Stephanie Valenzuela por intento de homicidio tras los terribles hechos que se llevaron acabo el pasado 5 de noviembre en el departamento que compartían en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México.

La sentencia será dictada en dos meses, así que durante este tiempo el actor estará encerrado y sin duda, esta situación le ha dado un terrible dolor de cabeza a Nicandro Díaz, el productor de la telenovela “La mexicana y el güero”.

Hasta el momento Televisa no se ha pronunciado al respecto, solo hizo un pequeño resumen del caso en el programa “Hoy" . Sin embargo, hasta el momento no es clara la situación y lo más seguro es que el personaje de Eleazar Gómez tendrá que tomar un giro.

¿QUÉ PASARÁ CON EL PERSONAJE DE ELEAZAR GÓMEZ EN LA MÉXICANA Y EL GÜERO?

La mexicana y el güero se estrenó el pasado mes de agosto y desde el primer momento Eleazar tuvo una destaca participación y junto con el actor de origen cubano Sian Chiong se han convertido en una de las parejas protagónicas juveniles de la ficción.

Una participación que ahora ha quedado en el aire debido a la complicada situación legal que atraviesa el actor a nivel personal y que le impide retomar su trabajo en esta historia.

Eleazar Gómez tenía seis meses trabajando en La mexicana y el güero y hasta el momento Televisa no se pronuncia (Foto: Televisa)

Hasta la fecha, Televisa no se ha pronunciado oficialmente sobre este polémico asunto, por lo que se desconoce qué pasará con el personaje que interpretaba Eleazar en la telenovela que se transmite actualmente en México a las 6:30 de la tarde y cuyas grabaciones aún continúan.

“Ahorita no hay un panorama certero de lo que está pasando, no sabemos qué vayan a dictaminar las autoridades, no sabemos qué vamos a hacer por ahora”, declaraba el pasado viernes en una entrevista con el reportero Eden Dorantes el productor del melodrama, quien prefería no ahondar más sobre el tema hasta no tener un panorama más claro de lo sucedido.

“Ya te dije lo que te puedo decir”, zanjaba el asunto el también productor de exitosos melodramas como Destilando amor y Soy tu dueña.

Eleazar comenzó a grabar La mexicana y el güero a principios de junio, por lo que llevaba casi medio año dándole vida al cirujano plástico Sebastián, personaje que interpreta en la historia.

Solo queda esperar el comunicado oficial de Televisa sobre la situación de este actor mexicano que está recluido en la carcel por intento de homicidio cometido en contra de Stephanie Valenzuela.

