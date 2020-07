Hace una semana, Anthony Fauci, el principal epidemiólogo del gobierno estadounidense advertía ante el Congreso de ese país que “si no se toman medidas, Estados Unidos se arriesga a llegar a los 100.000 casos diarios de coronavirus, una cifra muy por encima de los 52.000 actuales”.

Según la base de datos de The New York Times, hacia finales de junio, el número de casos creció un 80%, especialmente en el sur y el oeste del país, donde algunas ciudades como Houston (Texas) están registrando récords diarios y los hospitales están cerca del colapso.

Las palabras de Fauci contrastan con los planes de Hollywood de sacar adelante una industria que desde marzo pasado, el mes que el virus llegó a América, quedó paralizada.

A inicios de junio, apenas, el gobierno estatal de California anunciaba que la producción de películas y programas de televisión se iba a reanudar en California a partir del 12 de ese mes y subrayó que los estudios iban a estar sujetos a estrictas restricciones sanitarias.

Asimismo, los estudios y sindicatos de la industria acordaron reglas en los sets de filmación, que incluyen que todo el personal sea testado por el virus y reciba equipos de protección.

Sin embargo, todo esta nueva normalidad aún no se ha concretado, debido al curso que ha tomado la pandemia en Estados Unidos.

Frente a esta crisis en el sector, la temporada de premios se vio alterada casi en su totalidad. La última en anunciar un cambio de fecha fue el Sindicato de Actores (SAG), que confirmó que retrasarán su gala de 2021 del 24 de enero al 14 de marzo. Mientras tanto, los estrenos cinematográficos siguen posponiéndose.

“Tenet”, “Mulan” y “Wonder Woman” esperan estrenar entre agosto y octubre próximo pero dada la situación actual en Estados Unidos, todo se torna impredecible.

LA TV TROPIEZA EN SU RETORNO

A nivel televisión, programas como "The Bachelorette" de ABC y "The Bold and the Beautiful" de CBS comenzaron a volver lentamente al trabajo. Los grandes estudios de Hollywood, incluso, diseñaron una red de pautas de salud y seguridad destinadas a hacer que las producciones sean más seguras. Los resultados hasta ahora, sin embargo, parecen toparse con un escenario que obliga a seguir manteniendo la distancia y con ello, en stand by la industria del entretenimiento.

El 17 de junio, un informe de la revista Variety reveló que la telenovela de CBS "The Bold and the Beautiful", una de las primeras producciones importantes de ese canal en regresar al trabajo, tuvo que pausar sus grabaciones, un día después de reiniciarlas para "acomodar mejor el gran volumen de pruebas rápidas necesarias" para todo el equipo.

Escena de "The Bold and the Beautiful. Foto: Sonja Flemming/CBS

LA CRISIS DEL CINE

Desde la proliferación de la pandemia, el estreno de cintas como “No Time to Die” (James Bond), “F9” (“Fast & Furious”), “Mulan”, “Black Widow”, “Wonder Woman 1984”, “Ghostbusters: Afterlife”, “Top Gun: Maverick”, entre otras, quedaron en lista de espera.

En tanto, los rodajes de superproducciones como las secuelas de “Avatar”, “Mission: Impossible 7”, “Jurassic World: Dominion”, “The Batman” y la nueva cinta de “The Matrix”, se paralizaron hasta nuevo aviso.

Al igual que lo que sucedió con la TV, los planes de vuelta de la industria cinematográfica se han visto condicionados a los caminos que va tomando la pandemia.

Con este panorama incierto que presenta Estados Unidos, algunas producciones están comenzando a mudarse a Europa, donde la propagación de COVID-19 está ahora mucho más controlada.

NUEVA ZELANDA ABRE SUS FRONTERAS

Recientemente, el sitio web de medios de Nueva Zelanda Stuff, reveló que las tripulaciones internacionales de siete proyectos han podido ingresar a ese país para empezar el rodaje y grabaciones de sus producciones.

Una de las superproducciones que optó por esta alternativa fue el equipo de “Avatar”, quien liderados por el director James Cameron y el productor Jon Landau se instalaron desde junio en Wellington, Nueva Zelanda para reanudar las grabaciones de la esperada cinta de Disney.

Zoe Saldaña, James Cameron y el productor de "Avatar", Jon Landau durante una pausa del rodaje de la cinta. Foto: Instagram

Además de la secuela de “Avatar”, los programas de televisión “El Señor de los Anillos”, " Cowboy Bepop “y” “Power Rangers Beast Morphers”, así como las películas “The Greatest Beer Run Ever” y “Sweet Tooth”, comenzarán a trabajar también en Nueva Zelanda en el transcurso de seis meses.

En julio, de no mediar inconvenientes, "Jurassic World: Dominion" comenzaría su rodaje en Reino Unido, al igual que "Mission: Impossible 7", en setiembre.

Cabe destacar que la Unión Europea actualmente está restringiendo los viajes desde los EE. UU. debido al aumento de los casos de COVID-19 en el país americano pero se podrían hacer excepciones especiales para los ciudadanos estadounidenses que llegan a trabajar a producciones cinematográficas específicas.

TOM HANKS ELIGE APPLE TV

Tom Hanks, contagiado de coronavirus junto a su esposa Rita Wilson en marzo pasado, anunció hace unos días que “Greyhound”, cinta programada para ser estrenada en mayo pasado, ya no se proyectará en las salas de cine sino en Apple TV a partir del 10 de julio.

“Nos rompió el corazón cuando nos dimos cuenta que íbamos a tener que esperar X número de meses hasta recién poder empezar a pelear por el acceso a salas”, comentó el actor a la prensa internacional citando la acumulación de películas que, tras la pandemia, intentarán estrenarse en los cines reabiertos.

“Ahora, se va a ver distinta. Va a tener una cualidad física distinta, de brillo y la apariencia de la película. Va a tener un sonido distinto al que habría tenido con 800 o 1.200 personas en la sala. Se puede aceptar eso, porque es la realidad. Lo triste es que esas 800 personas no pueden ir al cine como desconocidos, ver Greyhound y salir 88 minutos después con algo en común”, dijo el actor.





CALENDARIO DE ESTRENOS

En cuanto a los estrenos en Hollywood, el calendario cinematográfico más importante del mundo quedaría, hasta el momento, de la siguiente manera:

The Empty Man (7 de agosto)

The Broken Hearts Gallery (7 de agosto)

Tenet (12 de agosto)

Mulan (21 de agosto)

Antebellum (21 de agosto)

Bill & Ted Face the Music (28 de agosto)

A Quiet Place Part II (4 de setiembre)

Candyman (25 de setiembre)

Wonder Woman 1984 (2 de octubre)

DATO

En 2008 y 2009, la industria cinematográfica eliminó 31,000 empleos. Aunque no se han revelado cifras exactas, la paralización de Hollywood podría superar fácilmente lo vivido hace 11 años. (Fuente Variety)

