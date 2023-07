El fin de semana se conoció a la cuarta persona eliminada de ‘ La Casa de los Famosos México ’, pero lo que más llamó la atención de los seguidores en redes sociales fue la conducción de Galilea Montijo, quien fue señalada de conducir el programa en estado de ebriedad Ante ello, la actriz se presentó en programa matutino ‘Hoy’ para aclarar lo ocurrido.

La modelo aseguró que por su edad ha tenido que intervenir su dentadura y no ha finalizado el tratamiento de manera óptima debido a la alta demanda de trabajo que tiene en el programa televisivo. Por ello, tenía miedo que una de sus prótesis se saliera o cayera en vivo, por lo que le fue difícil hablar con claridad.

Por quienes opinan que estaba bien tomada durante la transmisión en vivo de #LaCasaDeLosFamosos. pic.twitter.com/Srd1E7pRMT — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 3, 2023

“¡Sentía que podía salir volando! Tenía miedo de que se me saliera la prótesis que traigo, entonces una disculpita. Usted sabe que sí me gusta el agua de jamaica, pero nunca en el trabajo, la verdad me da mucho miedo y sobre todo tener una responsabilidad como esa, no podría”, dijo Galilea Montijo.

¿Quiénes son los eliminados en La Casa de los Famosos México?

La Casa de los Famosos se emitió este domingo 2 de julio, donde uno de los participantes abandonó el programa. Paul Stanely, Raquel Baigorra y Sergio Mayer estaban en peligro, mientras que Barby fue salvada por el líder de la casa, Jorge Losa. Finalmente, tras una larga noche, la eliminada fue Raquel Baigorra.

Paul Stanley, Raquel Bigorra (Eliminada), Emilio Osorio, Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Ferka Quiroz (Eliminada), Sofía Rivera Torres (Eliminada), Apio Quijano, Nicola Porcella, Bárbara Torres, Jorge Losa, Marie Claire Harp (Eliminada) y Sergio Mayer.

