Kylie Jenner muestra su peculiar forma de ocuparse de “sus asuntos” | FOTOS

Tras el lanzamiento de su nueva marca Kylie Skin, la modelo Kylie Jenner se encuentra inmersa en su faceta como empresaria; sin embargo, no pierde el glamour y así lo ha demostrado con su última publicación en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular socialité del clan Kardashian-Jenner compartió dos fotografías de ella, muy relajada mientras está bebiendo vino blanco acompañado de unas deliciosas fresas.

“Otro día, otro episodio de mí, ocupándome de mis asuntos”, escribió Kylie Jenner como leyenda de su publicación en Instagram.

En menos de 24 horas, las fotografías de Kylie Jenner ya cuentan con más de 7’060,444 ‘Me gusta’ y miles de comentarios que la felicitan por llevar a cabo sus proyectos empresariales.

Además, los seguidores de Kylie Jenner resaltan que se le ve muy tranquila a pesar que en un reciente adelanto del reality “Keeping Up With Kardashians” se volviera a mencionar el escándalo de su ex mejor amiga, Jordyn Woods con Tristan Thompson, ex pareja de su hermana Khloé Kardashian.

Recordemos que Jordyn Woods confesó que besó al basquetbolista luego de una fiesta en su casa. Tras ello, su amistad con Kylie Jenner llegó a su fin, aunque algunos rumores señalan que estarían intentando darse una segunda oportunidad.