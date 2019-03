Kylie Jenner llamó la atención en Instagram con sexy fotografía tomando sol

Kylie Jenner acaba de mostrar que es una de las reinas indiscutibles de Instagram. La socialité publicó hace unas horas una fotografía donde aparece tomando sol en la comodidad de su hogar.

"Por fin un poco de sol", escribió Kylie Jenner en su publicación de Instagram. La modelo aparece con un polo negro marca Gucci y apoyada en uno de sus autos de lujo. La imagen tiene más de 4 millones de "corazoncitos".

Como se recuerda, Kylie Jenner tiene 129 millones de seguidores en la red social de fotografías digitales. Cada publicación que la hermana de Kendall Jenner realiza siempre obtiene más de 2 millones de likes por parte de sus seguidores.

Kylie Jenner tan solo tiene 21 años y es una de las figuras más importantes de la industria del entretenimiento. La benjamín del clan Kardashian-Jenner es la millonaria más joven del planeta, con más de 900 millones de dólares en su cuentas bancarias.

"Wow. No me puedo creer que esté compartiendo mi propia portada de Forbes. Gracias por el artículo y el reconocimiento. Me siento bendecida por poder hacer lo que me gusta cada día. ¡Jamás podría haber soñado algo así!", mencionó Kylie Jenner en la entrevista exclusiva con la revista.