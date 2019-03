¿Cómo Kylie Jenner construyó su riqueza?

Kylie Jenner es una de las mujeres más millonarias y poderosas del mundo. La joven de 21 años ha logrado amasar su fortuna con sus propias manos y ya supera la riqueza que atesoran todas sus hermanas, incluida Kim Kardashian.

Con tan solo 10 años, la menor de las Kardashian ya aparecía en el reality “Keeping Up With The Kardashians”. Durante toda su vida ha realizado diferentes colaboraciones con marcas de todo tipo- especialmente Puma y TopShop- que han beneficiado tanto a las empresas, como a su imagen.

Inicio del éxito de Kylie Jenner

Pero el gran éxito vino en noviembre de 2015, ya que lanzó su primera línea cosmética de labiales que se agotó en el primer minuto de venta. En la reventa podían encontrarse por más de 1.000 dólares, cuando los originales no pasaban de los 29 dólares. Este fue el principio de su gran éxito empresarial.



Kylie Lip Kits cambió de nombre a Kylie Cosmetics en febrero de 2016, esta vez con 500,000 kits de labios en seis tonos. Los números siguieron creciendo. En noviembre, su colección de vacaciones recibió cerca de 19 millones de dólares en pedidos, en las 24 horas posteriores a su lanzamiento. Y, a finales de ese año, la compañía de Jenner estaba vendiendo 50 productos, con ingresos de 307 millones de dólares. Menuda cantidad para una compañía de menos de un año.



En 2017, este negocio generó 250 millones de euros y se estiman 200 millones de beneficio neto. En tan solo 3 años ha subido a lo más alto del mundo de los negocios y lo mejor es que Kylie es la única propietaria de esta compañía de oro, Kylie Cosmetics. A veces, realiza colaboraciones con sus hermanas y ha lanzado la colección KKW Beauty centrada en iluminadores y labiales, con unos ingresos de 85 millones de dólares.



Kylie Jenner y su gran empresa

Kylie Jenner no solo está haciendo historia como mujer. Si el crecimiento de su compañía se mantiene por un año más, se convertirá en la multimillonaria más joven de la historia, superando a Mark Zuckerberg; quien alcanzó la categoría de multimillonario a los 23 años. (Evan Spiegel, de Snapchat, también se convirtió en multimillonario en sus veintes, aunque no termina de estar claro a qué edad cruzó el umbral).



Con 21 años, Kylie Jenner es una madre extremadamente joven y dirige una de las compañías de maquillaje más atractivas de la historia.



Todas esas fortunas derivan del mismo lugar. “Las redes sociales son una plataforma increíble”, dice Jenner. “Tengo un acceso tan fácil a mis fans y clientes”. Eso y una gran dosis de investigación sobre tendencias por redes es en lo que consiste casi todo su negocio: un invento de la era de Instagram. Si Hewlett y Packard inmortalizaron el garaje, Jenner tiene su mesa de cocina (o la de su madre).



Su imperio de casi un billón de dólares consiste en solo siete empleados a tiempo completo y cinco a tiempo parcial. ¿Fabricación y embalaje? Está tercerizado a Seed Beauty, un productor privado cercano a Oxnard, California. ¿Servicio de ventas? Subcontrata a la tienda online, Shopify. ¿Finanzas y relaciones públicas? Su astuta madre, Kris, maneja esos asuntos a cambio de una comisión del 10%; la misma que recibe de todos sus hijos por ser su manager. Como las ultraligeras startups, las operaciones de Jenner son esencialmente aire. Y debido a que los gastos generales y de marketing son mínimos, los beneficios son enormes y van directo a su bolsillo.



Básicamente, lo que hace Kylie para ganar todo ese dinero es aprovechar sus redes sociales. Casi cada hora, se filma en Instagram y Snapchat haciendo selfies con pucheros y explicando qué tono de Kylie Cosmetics lleva puesto, publica videos de los próximos productos y anuncia nuevos lanzamientos.



Suena absurdo hasta que te das cuenta de un pequeño detalle: Kylie tiene más de 110 millones de seguidores en Instagram y otros millones más en Snapchat. De los cuales la gran mayoría son mujeres y niñas jóvenes, audiencia masiva y target específico. Al menos, si estás vendiendo productos para labios. No olvidemos las 16.4 millones de personas que siguen directamente a su compañía, las 25.6 millones que la siguen en Twitter. Y, además, que tiene a su disposición las potentes redes sociales de sus hermanas y amigos cuando la ocasión lo requiere.