Kylie Jenner habló por primera vez sobre la traición de Jordyn Woods [VIDEO]

Kylie Jenner se había mantenido al margen sobre opinar públicamente sobre el escándalo de infidelidad en el que se vio inmersa su hermana Khloé Kardashian luego que el padre de su hija, Tristan Thompson la engañara con Jordyn Woods.

Sin embargo, meses después, en un adelanto de “Keeping Up With The Kardashians”, Kylie Jenner habla sobre este hecho. En el tráiler de media temporada del reality show, se ve a Khloé Kardashian recibiendo la noticia a través de una llamada telefónica de su hermana Kourtney Kardashian.

“Ella se jo***”, se escucha decir a Kylie Jenner, para luego demostrarle su apoyo a Khloé Kardashian: “Sólo sé que te quiero”.

Asimismo, aunque no se sabe con quién habla Kylie Jenner, se le escucha hablar por teléfono y llorar al decir: “Lo veo en sus ojos, ella realmente está afectada por esto”.

Mientras tanto, Kris Jenner también opina sobre el vínculo de Jordyn Woods con Kylie Jenner: “Esto va a cambiar su relación para siempre […] Para ti y para Jordyn, es como un divorcio”.

Como se recuerda, Khloé Kardashian y Tristan Thompson se separaron en febrero, días después de que se conociera que el basquetbolista le fuera infiel con la mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods.