Salió al frente para aclarar los rumores. Kylie Jenner reapareció en sus redes sociales para aclarar los rumores que aseguraban el fin de su relación con el rapero Travis Scott, luego que el último miércoles el portal TMZ informó que el romance había terminado.

La modelo utilizó su cuenta de Facebook para pronunciarse sobre su supuesto encuentro con el rapero Tyga, quien es además su expareja, y desmintió haber pasado la noche con él en un hotel tras salir de fiesta en Los Ángeles, tal y como afirmaban varios medios locales.

“El internet hace que todo sea cien veces más dramático de lo que realmente es. No hubo ‘cita a las 2 am con Tyga’. Me ven dejando a dos de mis amigos en un estudio en el que él estaba”, inicia el comunicado.

“Travis y yo estamos en grandes términos y nuestro foco principal en este momento es Stormi. Nuestra amistad y nuestra hija es prioridad”, escribió la socialité estadounidense, resaltando que la expareja está enfocada en la hija que tienen en común.

Kylie Jenner y Travis Scott, de 22 y 28 años respectivamente, se separan tras dos años y medio de relación y una hija juntos.