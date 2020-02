Kylie Jenner fue una de las famosas que se dio cita en la fiesta tras la entrega de los premios Oscar, Vanity Fair. Durante su paso por el photocall, la hermana menor del clan Kardashian-Jenner conversó con la prensa y reveló su deseo de ampliar su familia.

La modelo y empresaria se sinceró sobre la maternidad y sobre la experiencia de ser madre de la pequeña Stormi, fruto de su relación con el rapero estadounidense Travis Scott.

“Ella es mi mejor amiga. Es mucho amor, cada día siento que solo pienso en ella. Tengo la sensación de que siempre tengo a una persona antes que yo, ella siempre está antes que yo”, precisó la socialité.

Lo curioso de la entrevista fue la respuesta de la empresaria al ser consultada por su deseo de agrandar la familia. “Claro que sí, quiero ser como mi mamá, me gustaría tener como 17 hijos, pero no tengo prisa, definitivamente no tengo prisa”, contó.

Recordemos que Kylie Jenner se convirtió por primera vez en madre el primero de febrero de 2018 con la llegada de Stormi, fruto de su pasada relación con el rapero Travis Scott. Recientemente la niña cumplió dos años de edad y su madre le realizó una súper fiesta.

La joven dio a conocer la noticia al mundo a través de un emotivo vídeo, el cual recoge algunos de los momentos más importantes que vivió durante su etapa de embarazada.