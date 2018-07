Kris Jenner decidió revelarlo todo para liberarse de aquel terrible sentimiento y contó un secreto sobre su matrimonio con Robert Kardashian , quien falleció de cáncer de esófago. La mamá de Kim Kardashian reveló que su infidelidad puso fin al matrimonio con el padre de cuatro de sus hijos.

Kris Jenner contó que se casó muy joven y quedó embarazada durante la luna de miel, en esa época ella sentía que caminaba por las nubes, pues su esposo era mejor de lo que había imaginado.

Kris Jenner sabe que haber sido infiel fue una mala decisión, pero culpó a la monotonía y al exceso de confianza debido a que comenzó la relación cuando era muy joven.

Así confesó la infidelidad Kris Jenner: “Lo hice, es algo de lo que no me siento orgullosa. Cuando miro al pasado, probablemente es uno de mis mayores remordimientos en mi vida es que ese matrimonio se vino abajo” .

Los padres de las Kardashian se separaron a los 13 años de matrimonio y aunque Kris Jenner pensó que podían superarlo, Robert Kardashian no creía lo mismo. “Fue muy duro para mí”, reveló la mamá de Kim Kardashian , quien 'sintió la pegada' cuando le pidieron el divorcio.

Kris Jenner confesó también que a raíz de la infidelidad sufrió problemas financieros, pues su esposo decidió suspender todas sus tarjetas de crédito de un día para otro. “Ni si quiera podía comprar un tomate”, reveló en entrevista emitida por Fox News.

No cabe duda que gracias al reality show ' Keeping Up with the Kardashians' , que inició en 2007 y tiene más de 10 temporadas, Kris Jenner ya no sufre de estos problemas financieros y gracias a dicha exposición todas las integrantes de la familia se han convertido en celebrities y referentes de moda.