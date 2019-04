Kylie Jenner lanza kit de cosméticos de edición limitada inspirados en su madre

Las hijas de Kris Jenner realmente se esfuerzan por celebrar a su madre. Por ello Kylie Jenner , la menor de la familia, ha relanzado la colección de maquillaje de su madre titulada “Momager”.

La primera vez que Kylie Jenner lanzó la colección “Momager” fue en 2018 por el Día de la Madre y consistían en ocho mini labiales mate, una paleta de sombras e iluminadores y labiales.

Sin embargo, este año, ella ha cambiado los productos, ya que el kit es un poco más pequeño que el anterior, pero cuenta con más detalles sobre la relación de Kylie Jenner con Kris Jenner en el empaque.

Los guiños son rápidamente identificables para los fanáticos de “Keeping Up With The Kardashians”, pues en las sombras aparece Kris Jenner con sus icónicas gafas de sol donde se lee "10%", el cual hace referencia al porcentaje de ganancias que cobra su madre a sus hijos por ser su mánager; asimismo, al interior aparece la frase "Lo estás haciendo de maravilla amor".

El set de maquillaje cuenta con la misma paleta de sombras que el año anterior y esta vez incluirá el labial de Todd Kraines, que se lanzó en noviembre, en tono nude.

Cabe señalar que el kit de cosméticos inspirados en Kris Jenner, titulados "Momager" bajo la marca de Kylie Cosmetics está disponible actualmente en Ulta Beauty, Estados Unidos.