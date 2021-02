Apenas un par de días después de que Kendall Jenner confirmara su romance con el jugador de la NBA Devin Booker, su hermana mayor Kourtney Kardashian hizo lo propio y reveló que mantiene una relación con el músico Travis Barker.

Desde inicios de año Kourtney Kardashian y el baterista de la banda Blink 182, Travis Barker, han acaparado diversas portadas por su cercanía y un presunto romance, el cual se confirmó a través de las redes sociales.

La encargada de revelar la noticia fue la modelo Kourtney Kardashian, quien compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía de sus manos entrelazadas dentro de un auto.

Como era de esperarse, la publicación de Kourtney Kardashian ha conseguido más de 3 millones de ‘Me gusta’ en tan solo 12 horas. Además, cuenta con cientos de comentarios que felicitan a la pareja por su romance.

Cabe señalar que la socialité y el músico de Blink 182 son amigos desde hace muchos años. Es más, Barker ha mostrado su cercanía en algunos episodios del reality show “Keeping Up With the Kardashians”, programa en el que apareció en varias ocasiones.

Desde hace varios meses, Kourtney Kardashian y Travis Barker han tenido frecuentes salidas y sus fanáticos solo esperaban la confirmación oficial de su romance.

