Kourtney Kardashian reveló que podría abandonar el reality “Keeping Up with the Kardashians” [FOTOS]

La modelo Kourtney Kardashian tiene muchos motivos para celebrar luego del lanzamiento de su nuevo sitio web, Poosh; sin embargo, no todo es color de rosa para la famosa integrante del clan Kardashian.

En una reciente entrevista para la revista Paper Magazine, la socialité confesó que ha pensado en alejarse de todo, dejar su vida de famosa en el reality Keeping Up with the Kardashians y "ser libre"..

"Me encantaría que las cámaras se apagaran para siempre, me haría muy feliz. Me gustaría pasar de página y apartarme de una vez por todas del reality. Volar libre y que nadie volviera a saber nada más sobre mí", reveló en entrevista para la revista Paper.

Kourtney Kardashian, de 40 años, señaló que se siente con ganas de tener otro tipo de vida, incluso si eso conlleva irse a otro país.

"Siempre estoy pensando en lugares a los que mudarme, pero cuando los visito siento que no es el sitio ideal para vivir. Por ejemplo, acabo de regresar de Finlandia, la pasé genial pero no me veo instalada ahí. ¿Debería irme a Noruega? ¿A Suiza? Se me vienen muchas ideas a la cabeza", señaló.

"Nunca me he parado a pensar mucho en el éxito que hemos tenido con el reality. Jamás pensé que fuera a convertirse en algo tan grande, pero desde que emitimos el primer episodio todo ha ido demasiado rápido y simplemente no me ha dado tiempo a reflexionar mucho sobre ello", agregó Kourtney Kardashian en la publicación.