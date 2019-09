La modelo Kourtney Kardashian, hermana mayor del clan Kardashian-Jenner, siempre ha buscado rodearse de personalidad de éxito que han luchado por sus sueños; sin embargo, en algunas oportunidades también se ha sentido presionada por la fama de sus hermanas.

En una reciente entrevista con The Real, la estrella de Keeping Up With the Kardashians fue consultada por si alguna vez se sintió intimidada por el rápido éxito de la menor del clan: Kylie Jenner.

“Probablemente inconscientemente nos hace sentir como, '¿Cuándo es suficiente?'”, contó Kourtney en el programa que se emitió el último lunes.

“Y eso es algo que siempre pienso, cuando es suficiente porque no me gusta perderme ciertas cosas como hacer la tarea de mis hijos o ciertas actividades después de la escuela para diferentes cosas como esas”, añadió.

Recordemos que Kourtney Kardashian continúa teniendo gran éxito en su faceta como madre y empresaria con su sitio web Poosh, que es similar a una guía moderna para mejorar su estilo de vida.

Además, en reiteradas ocasiones el reality ha presentado algunos de los logros que Kourtney ha tenido en su vida, pero a la vez, también mostró como la abrumante fama ha hecho que se canse de vivir bajo la luz de los reflectores.