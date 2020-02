Kirk Douglas enlutó al mundo del entretenimiento al partir a los 103 años. El actor de “Espartaco” fue, junto a la recordada Olivia de Havilland, el superviviente más longevo del cine clásico de Hollywood. Una vida digna de admirar y cuyos secretos de “durabilidad” (por llamarlo así) fueron revelados por su famoso hijo Michael.

Fue en el 2018 en que Michael Douglas conversó con la periodista británica Lorraine Kelly y en dicha entrevista desveló algunas prácticas que su padre cumplía de manera religiosa.

“Todavía tiene un entrenador con quien se ejercita. Recuerdo cuando papá tenía 90 años y su preparador Mike Abrams murió... Fui a ver a papá un día, él no se sentía bien. Le pregunté papá, ¿qué pasa? No te ves bien y me dijo: ‘Mike murió’. Yo le contesté: 'Ah, papá, lo siento mucho ¿Qué edad tenía Mike, papá?, él me respondió que 94”, relató el actor en ese entonces.

En dicha conversación, Michael narró que sus famosos padres también disfrutaban de paseos diarios en la ciudad de Los Ángeles.

El actor de “Espartaco” hubiera cumplido 104 años en diciembre de 2020 e intentaba mantenerse activo. Él se convirtió en bisabuelo cuando su nieto Cameron tuvo a su hija Lua Izzy con su novia Viviene Thibes.