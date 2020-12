La estrella de “Keeping Up With the Kardashians”, Kim Kardashian, sorprendió a todos al compartir un conmovedor mensaje de despedida para Brandon Bernard, un hombre afroamericano condenado a muerte por el asesinato de un matrimonio de religiosos en 1999.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la socialité compartió una fotografía de Brandon junto a un extenso mensaje de despedida. “Descanse en paz Brandon Bernard. Fue genial conocerlo”, inicia el mensaje.

“Fue genial conocerlo. Especialmente en el Día Nacional de los Derechos Humanos, espero que todos podamos sentir un poco de compasión por los hombres y mujeres que están encerrados, muchos de los cuales han pasado su tiempo en el interior aprendiendo, creciendo y cambiando”, añadió en su mensaje.

Asimismo, la socialité hizo hincapié en que “a veces las personas se rehabilitan y reforman sus vidas para convertirse en una gran persona cuando toman decisiones horribles cuando eran niños”.

“Mi lucha por salvar una vida de la injusta pena de muerte nunca me quita la empatía que tengo por las víctimas y sus familias. Todos están sufriendo y nadie gana aquí, solo oro por la paz para todos los involucrados”, afirmó la modelo estadounidense en su mensaje.

Como se recuerda, Kim Kardashian tuvo un papel fundamental para que su caso se hiciera público, ya que pidió al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que abogara por Brandon Bernard.

Brandon Bernard, un afroamericano de 40 años, fue condenado a muerte por el asesinato de una pareja religiosa de Texas en 1999. Recibió una inyección letal y se declaró muerto a las 4:27 GMT, de acuerdo con la Agencia Federal de Prisiones (BOB, por sus siglas en inglés).

