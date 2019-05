Kim Kardashian sorprende a todos los presentes en el MET Gala | FOTOS

Kim Kardashian llegó a la ceremonia de los MET Gala 2019 con un vestido color melón que hizo resaltar su gran condición física. La modelo llegó acompañada de su esposo, el cantante Kanye West.

La popular socialité también posó para las cámaras de los medios de espectáculos junto a Corey Gamble, Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner y Travis Scott.

El clan Kardashian-Jenner se robó la atención de todos los asistentes por sus llamativos atuendos. La modelo Kendall Jenner llegó con un vestido naranja. Kylie Jenner hizo lo propio y lució un atuendo completamente en color lila.

Kris Jenner, matriarca del clan, llegó vestida de una manera bastante sobria. La cabeza de la familia lució un pantalón y saco de vestir para acudir a la gala de los MET Gala.

Como se recuerda, las integrantes del programa "Keeping Up with the Kardashians" siempre gustan de llamar la atención de todos sus fanáticos en las redes sociales. Cada una de ellas cuenta con millones de seguidores en Instagram y son todas unas estrellas del mundo virtual.