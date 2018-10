La modelo estadounidense Kim Kardashian aseguró que su esposo, Kanye West, la acosa para tener más hijos. La socialité dijo que el rapero quiere tener siete hijos.

En una reciente declaración en el episodio de “Keeping Up With the Kardashians”, Kim reveló que Kanye West desea ampliar la familia, pero ella no está de acuerdo.

“Me tiene acosada, él ( Kanye West) quiere siete (hijos), tiene ese número metido en la cabeza”, explicó Kim Kardashian, quien respaldó su negativa asegurando que el mundo es un lugar muy peligroso para los niños, tomando en cuenta la inseguridad que existe en Estados Unidos.

“Todos los días ocurre algo traumático”, agregó la socialité perteneciente al famoso clan Kardashian. Asimismo, dijo que se animó a participar en la manifestación “Marcha por nuestras vidas”, en Washington D.C., para exigir un control de armas más estricto.

“Siempre he luchado por las leyes de armas y un control más exigente”, manifestó la empresaria, que anteriormente ya ha participado en manifestaciones similares junto a otras estrellas como Demi Lovato y Miley Cyrus.

"Creo que hay un poco más de esperanza para el mundo, si niños como estos son nuestro futuro", manifestó Kim Kardashian tras escuchar los discursos de los jóvenes afectados por los tiroteos en Estados Unidos.

Cabe recordar Kim Kardashian y Kanye West tienen tres hijos: North de 5 años, Saint de 3 años y Chicago de tan solo 9 meses, que nació a través de un vientre subrogado.