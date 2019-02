Kim Kardashian publica detrás de cámaras de nueva temporada de 'Keeping Up with the Kardashians'

Kim Kardashian es una de las figuras más influyentes de las redes sociales en el mundo entero. La socialité tiene más de 127 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram y los acaba de sorprender con una nueva fotografía de desde el set de grabación de "Keeping Up with the Kardashians".

"Temporada 16 a partir de marzo de 2019. #keepingupwiththekardashians", escribió Kim Kardashian en su cuenta personal de Instagram. En la postal se puede ver a su madre y a Kylie Jenner mirando hacia a un lado mientras Kim está siendo maquillada.

Todos los seguidores de las aventuras del clan Kardashian-Jenner tendrán que esperar hasta el 16 de marzo para ser testigos de las nuevas aventuras de la emblemática familia norteamericana.

Kim Kardashian ya tiene todo listo para el estreno de la nueva temporada de su programa. (Foto: Instagram)

Los seguidores de Instagram de Kim Kardashian no ocultaron su emoción con el inició del programa. "Es una buena noticia", "espero con ansias el estreno del programa", "será espectacular", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en la red social de fotografías digitales.

Como se recuerda, el programa se estrenó el 14 de octubre de 2007 por la señal del canal E!

"Keeping Up with the Kardashians" es uno de los programas con más sintonía en los Estados Unidos. Las aventuras de Kim Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian y Kris Jenner goza de una gran legión de fanáticos en todo el mundo.