Kim Kardashian le responde a ex de su hermana luego de su ‘viaje de chicos’ | FOTOS

Después de que Kim Kardashian se peleara en Twitter con Kourtney Kardashian por ser ‘la menos interesante’, ella está en el foco de la noticia al separarse de su novio Younes Bendjima.

Según TMZ, Kourntey Kardashian terminó su relación de dos años con Younes Bendjima y decidió no saber sobre su día a día eliminándolo de Instagram, luego de que el Dialy Mail escribiera una nota sobre su cariñosa manera de tratar a otra mujer.

Y la ex pareja de Kourtney Kardashian respondió en Instagram junto a unas capturas del artículo. "Realmente quieren que sea el malo de tu Hollywood (ya no me puedo divertir con amigos) ¿Dónde están mis otros 12 amigos? Buena captura” señaló Younes Bendjima.

Younes Bendjima en Instagram Younes Bendjima en Instagram Younes Bendjima en Instagram

Asimismo, en otro post alegó que él no es apegado a esa clase de vida, así que no le afecta, pues sabe quién es, de dónde viene y a dónde va.

Sin embargo Kim Kardashian comentó en Instagram una captura de pantalla “Buenas fotos de su ‘viaje de chicos’” seguida con un emoji con la nariz larga como Pinocho, insinuando que hay una mentira de por medio en lo que señala el ex de su hermana.

Kim Kardashian comenta captura de pantalla del comentario de Younes Bendjima en Instagram. Kim Kardashian comenta captura de pantalla del comentario de Younes Bendjima en Instagram. Kim Kardashian comenta captura de pantalla del comentario de Younes Bendjima en Instagram.

El comentario de Kim Kardashian se dio luego de que Khloé Kardashian se pronunciara comentando la captura del artículo con “Alexa, escucha ‘Heard it all’ de Sunshine Anderson”, canción que alude a las mentiras.