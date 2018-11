Kim Kardashian reveló uno de los secretos mejores guardados de su vida pública. La socialité confesó que estaba drogada cuando protagonizó el video sexual que la hizo conocida en el mundo entero.



La empresaria contó que estuvo bajo efectos de las drogas cuando protagonizó el video sexual con su ex pareja Ray J. Kim Kardashian hizo esta fuerte revelación en el último episodio de "Keeping Up With the Kardashians".



Kim mantuvo una conversación con Scott Disick y Kendall Jenner y fue ahí donde sostuvo que había consumido éxtasis cuando fue grabada teniendo relaciones sexuales con su ex novio.

"¿Tú eras divertida, cierto? ¿En una época eras salvaje, verdad?", preguntó Disick a Kim Kardashian. "¿Estabas drogada cuando hiciste el video?", agregó.



"Absolutamente. Todos lo sabían. Me temblaba la mandíbula todo el tiempo”, contó Kim Kardashian sobre el video sexual. "La primera vez que consumí éxtasis me casé, la volví a tomar y grabé un video teniendo sexo. Siempre pasaba algo malo (cuando se drogaba)", sentenció la socialité.



Cabe recordar que el video sexual de Kim Kardashian fue uno de los más vistos de la historia, pues tuvo más de 100 millones de reproducciones.



Kendall Jenner fue la más sorprendida y manifestó que no podía creer que la del video sea su hermana mayor. Kim le respondió que era parte de su "vida salvaje y adolescencia tardía". "Ya no soy así. Pero todavía me divierto", sentenció Kim Kardashian.