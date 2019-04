Hija Kim Kardashian protagonizó un terrible berrinche por no poder usar sus botas

No hay niño que no haya hecho, alguna vez, un berrinche porque no le quisieron comprar algún dulce o un juguete; sin embargo, en el caso de los pequeños hijos de las celebridades, las razones de una pataleta pueden ir un poco más allá.

Y esto quedó evidenciado en una publicación que Kim Kardashian realizó en Instagram, a través de la cual mostró la terrible rabieta que hizo su hija North debido a que no la dejó ponerse unas costosas botas rosadas, de propiedad de la socialité.

Como es conocido, North, quien tiene apenas 5 años, ya es toda una fashionista: ha protagonizado su primera portada para la revista Vogue, ha desfilado en distintas pasarelas y es un referente que marca tendencia respecto a la moda infantil.

Pero en casa, North debe obedecer a mamá, y por ello Kim Kardashian le prohibió que saliera a pasear luego que se alistara con un vestido en color rosa con estampado de serpiente y se pusiera unas botas del mismo tono y estampado, valorizadas en unos $775 dólares.

"Entonces... La señorita North se vistió y pensó que estaba lista para el día, hasta que le expliqué que no podía usar mis botas" , escribió kim Kardashian junto a una serie de fotografías en las que muestra a su hija, inicialmente, muy feliz posando para la cámara, pero termina llorando tras la prohibición.

El post que compartío Kim Kardashian en Instagram ya superó los 3 millones 325,00 "Me gusta" y tiene más de 3,600 comentarios, en los que muchas de sus seguidoras comparan a sus hijas con la pequeña North y aseguran que también quieren salir a la calle usando su ropa.