Kim Kardashian sorprendió a todos al aparecer en la ciudad de Nueva York con un peculiar atuendo de cuero que cubría absolutamente todo su cuerpo. La socialité fue captada llegando al Hotel Ritz-Carlton, donde se quedará hasta la Gala del Met este lunes.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la socialité compartió una serie de fotografías de su atrevido look, el cual sorprendió a más de uno. Junto a las instantáneas, Kim solo añadió el emoji de un cuchillo.

El conjunto, todo en cuero negro, incluía botas de taco aguja, pantalones holgados, gabardina y un cubrecabeza completo con espacio para que una cola de caballo sobresaliera por la espalda.

La publicación de Kim Kardashian no ha pasado desapercibida por sus millones de seguidores. En menos de 24 horas, el post ha conseguido casi 5 millones de ‘likes’ y cientos de comentarios.

Como se sabe, la socialité y estrella de “Keeping Up With the Kardashians” se encuentra en Nueva York para asistir a la Gala del Met, que se llevará a cabo el lunes por la noche. Cabe recordar que debido a la pandemia el año pasado, el evento no pudo realizarse.

La Met Gala es un evento organizado por Anna Wintour, directora de la revista Vogue, cuyo objetivo es recaudar fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Nueva York, y viene acompañado de una exposición de moda dividida en dos partes.

