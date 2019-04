Kim Kardashian y su gran confesión: "No amo mi trasero y mis caderas son muy grandes"

Kim Kardashian (38) suele sorprender a sus fanáticos por su esbelta figura; sin embargo, en una reciente entrevista con Vogue, la estrella de 'Keeping Up With the Kardashians' reveló que está harta de que todos hablen sobre su trasero.

“¡Me gustaría que no se enfocaran en mi trasero todo el tiempo!”, expresó Kim Kardashian a la revista.

Si bien, uno de los más conocidos atributos de Kim Kardashian es su figura, en los últimos años, ella se ha mostrado más recelosa con su voluptuosidad.

“Me encantan las curvas, pero no amo mi trasero y mis caderas son muy grandes. Tengo muchas inseguridades”, dijo Kim Kardashian tras dar a luz a su hijo Saint en 2015; asimismo en un episodio del reality show en el que participa del 2018 ella exclamó que le fastidiaba su trasero: "Lloro por eso a diario".

Como se recuerda, la modelo Kim Kardashian mantiene una estricta rutina de ejercicios y una dieta balanceada para mantener su espectacular figura.