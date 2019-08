Kim Kardashian confiesa que estaba obsesionada con la fama [FOTOS]

Kim Kardashian es uno de los personajes más famosos del mundo y esta vez fue entrevistada por su esposo, Kanye West, para la revista Vogue en su edición de Arabia y confesó lo que pensaba de la fama, el dinero y los estudios en leyes que ahora lleva para defender a las personas vulnerables.

Tiene más de 140 millones de seguidores en Instagram y contó que ella quería ganar mucho dinero y estaba obsesionada con ser famosa. "El dinero siempre era la meta, pero estaba obsesionada con la fama, vergonzosamente obsesionada. Ahora mi enfoque ha cambiado", asegura.

Pese a sus declaraciones, afirma no sentirse mal por haber decidido mostrar su vida en el reality ' Keeping up whith The Kardashians' , que ya está por estrenar su temporada 17.

"La gente ha compartido conmigo el paso de los años, a cuántos los ha ayudado a sentirse menos solos cuando están lidiando con su propia adversidad", comentó.

Del mismo modo, explicó que esta faceta famosa la ayudará en sus planes que tiene ahora de trabajar con el gobierno de Estados Unidos.

"Mi padre me enseñó que el trabajo duro es realmente importante y para comprometerse realmente con las cosas. Así que mi meta sería cono en diez años dejar de ser Kim K y enfocarme en esto y ser abogada y pelear por mucha gente que lo merece", afirmó.

Actualmente está estudiando leyes y ya ha trabado en algunos casos en el gobierno de Estados Unidos. Para ella, la justicia en su país debe cambiar para bien.