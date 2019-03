¡Sin filtros! Kim Kardashian muestra cómo la psoriasis afecta su rostro

Kim Kardashian ha hablado abiertamente sobre su batalla con la psoriasis a lo largo de los años y por ello no dudó en compartir un video en Instagram donde mostró cómo esta enfermedad afecta su rostro.

“Cara de psoriasis”, escribió Kim Kardashian en Instagram Stories junto al video.

La publicación de la socialité llega un mes después de que compartiera en Instagram el tratamiento que recibe para curar la enfermedad que provoca enrojecimiento, descamación, dolor e hinchazón en la piel.

Kim Kardashian reveló que utilizaba una pomada de hierbas de color marrón en las áreas afectadas y tomó con humor la situación al titular la imagen “sexy”.

Kim Kardashian fue diagnosticada en 2011 con psoriasis durante un episodio del exitoso reality show “Keeping Up With the Kardashians”.