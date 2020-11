Kris Jenner, empresaria y matriarca de la famosa y exitosa familia Kardashian-Jenner, celebró su cumpleaños número 65 rodeado de sus seres queridos. Como homenaje, sus hijas decidieron compartir emotivos mensajes en redes sociales, especialmente Kim.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Kim Kardashian publicó una serie de fotografías al lado de su madre. Por si fuera poco, la socialité acompañó sus instantáneas con un extenso y conmovedor mensaje.

“¡¡¡¡¡Mamá!!!!! ¡Hoy tienes 65 años y nunca te has visto mejor! ¡Sinceramente, no sé cómo lo haces! ¡Haces que la vida parezca tan fácil, criando 6 hijos y dirigiendo un imperio, siendo la mamá más atenta y la mejor amiga! Siempre estaré agradecida por las habilidades para la vida que nos has enseñado a todos”, escribió al inicio de su mensaje.

“Gracias por ser el mejor ejemplo e inculcarnos nuestra ética de trabajo y darnos tanto amor. Te amo, ni siquiera significa lo suficiente. Feliz cumpleaños”, añadió la socialité en su publicación de Instagram.

Además de felicitarla por su cumpleaños, Kim Kardashian también ha demostrado ser la socia ideal para Kris. En honor a su día, la misma empresaria lanzó una vela edición limitada en colaboración con la línea de cosméticos de su hija, KKW.

Como se sabe, Kris Jenner es madre de seis hijos: Kourtney, Kim, Khloé y Robert Arthur, frutos de su matrimonio con el fallecido abogado Robert Kardashian; y de Kendall y Kylie, nacidas de su segundo matrimonio con el exdeportista Bruce Jenner (ahora Caitlyn Jenner). La familia saltó a la fama gracias al reality “Keeping up with the Kardashian”.

VIDEO RECOMENDADO

Kim Kardashian gastó un millón de dólares para festejar sus 40 años

Kim Kardashian gastó un millón de dólares para festejar sus 40 años 29/10/2020