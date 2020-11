La socialité Kim Kardashian sorprendió a todos al celebrar la victoria de Joe Biden y Kamala Harris, quienes resultaron ganadores en la carrera a la presidencia de los Estados Unidos. Su celebración pudo pasar desapercibida; sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de todos: Kanye West, su esposo, fue uno de los candidatos.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” retuiteó las publicaciones tanto del nuevo presidente de Estados Unidos, como el de la primera vicepresidenta mujer Kamara Harris.

Esta acción no pasó desapercibida por los seguidores de Kim Kardashian, quienes replicaron porque no se pronunció sobre las cifras de su esposo.

Otro detalle que sorprendió a sus followers es que la socialité, desde hace algunos meses, fue señalada como seguidora del partido republicano. Incluso, ha participado de eventos en los que estaba Donald Trump.

Como se recuerda, Kanye West, esposo de Kim Kardashian postuló a la presidencia de Estados Unidos con un partido independiente, el cual llamó “Birthday Party” (Fiesta de cumpleaños). Aunque fue un candidato nuevo -e inesperado-, miles de ciudadanos le dieron su voto, incluso el votó por sí mismo.

Según reveló el portal Deadline, el cantante obtuvo casi 60 000 votos en 12 estados del país norteamericano, siendo Tennessee el de mayor incidencia con más de 10 mil. Mientras la atención estaba centrada en la disputa entre Joe Biden y Donald Trump, West no superó el 0.4% de votos ante sus contrincantes.

