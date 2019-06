Kim Kardashian cautiva a todos con nueva imagen al lado de North West [FOTOS]

La popular modelo y estrella de “Keeping Up With the Kardashians”, Kim Kardashian conmovió a sus millones de seguidores en redes sociales al compartir una nueva fotografía al lado de su hija mayor, North West.

A través de su cuenta de Instagram, la socialité publicó una nueva imagen junto a su primera hija con el rapero Kanye West. En la leyenda de la imagen, Kim felicitó a la pequeña por su cumpleaños número 6.

“Todavía no puedo creer que mi primer bebé tenga 6 años”, escribió Kim Kardashian en el mensaje que acompaña la tierna fotografía.

En tan solo una hora desde su publicación, la imagen de la celebridad de la televisión estadounidense ha obtenido más de 1’262,598 ‘Me gusta’ y miles de comentarios que también saludan a la pequeña North West.

Recordemos que el pasado 15 de junio la pequeña cumplió 6 años y lo celebró rodeada de sus familiares y seres queridos.

Cabe señalar que North West es la primera de los cuatro hijos que tienen Kim Kardashian y el rapero Kanye West. Saint, Chicago y Psalm West son los más pequeños de la familia.

