Kim Kardashian apoya a Khloé y su decisión de perdonar infidelidad de Tristan Thompson 

Kim Kardashian , al enterarse de las infidelidades de Tristan Thompson a Khloé Kardashian cuando estaba embarazada, emitió su rotunda desaprobación, pero ahora entiende que su hermana haya decidido perdonarlo, pese a la complicada situación que le tocó vivir.

Kim Kardashian está dispuesta a perdonar y olvidar las acciones de la pareja de Khloé Kardashian, siempre y cuando vea que su hermana está viviendo tranquila y feliz.

"Su instinto maternal comenzó y tiene que hacer lo que la hace feliz", señaló Kim Kardashian durante una entrevista con On Air con Ryan Seacrest. "Así que apoyaremos eso".

Asimismo, Kim Kardashian dijo que una parte del drama que vivió Khloé Kardashian será parte de la próxima temporada del reality show Keeping Up With The Kardashians, que se estrenará el domingo en Estados Unidos.

“No quiero contar mucho, porque verdaderamente tuvimos esas conversaciones, y a veces estábamos grabando, y a veces no”, reveló Kim Kardashian, que de vez en cuando Khloé podía pedir que las cámaras se retiraran, pues esa época fue muy complicada para ella.

“Fue definitivamente territorio nuevo para nosotras cuando tienes un bebé en camino. Creo que finalmente siempre quisimos que fuera feliz, pero todo se nubla cuando hay un bebé”, explicó Kim Kardashian sobre lo que será la 15 temporada del reality show.